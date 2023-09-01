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У вересні Зеленський поїде до США: що відомо

1 вересня 2023 22:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У вересні Зеленський поїде до США: що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stelios Misinas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив посол Албанії в ООН Феріт Ходжа, передає The Guardian.

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Очікується, що глава держави візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Албанія головує в Раді, що складається з 15 членів, у цьому місяці. Світові лідери почнуть збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня для участі в засіданні високого рівня Генасамблеї ООН.

Ходжа розповів, що засідання Ради Безпеки ООН щодо України відбудеться 20 вересня.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі триває активна підготовка до перемовин та зустрічей, які заплановані на вересень. 

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський відповів на запитання, чи піде на другий термін, якщо у 2024 році відбудуться вибори. Прямої відповіді він не дав, однак наголосив, що не покине країну під час війни.

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