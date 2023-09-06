Стало відомо, з якою метою Блінкен прибув до Києва

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вітає Держсекретаря США Ентоні Блінкена у Києві 6 вересня. Фото: CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 вересня, аби ознайомитися з усіма подробицями контрнаступу ЗСУ. Він наголосив, що американські чиновники уважно слідкують за подіями на фронті та бачать прогрес української армії.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Візит Блінкена до Києва 6 вересня

Як відомо, на фоні контрнаступу ЗСУ та успіхів на півдні країни, Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва, аби ознайомитися з усіма деталями наступальних дій України.

Попри критику контрнаступу ЗСУ деяких офіційних осіб США Блінкен заявив, що зараз слушний час "прийти і оцінити", як відбувається контрнаступ.

"Ми хочемо побачити, почути, як вони збираються просуватися вперед у найближчі тижні. США бачать, що країна досягла деяких вражаючих успіхів, зокрема, на півдні", — сказав чиновник.

Зазначається, що після приїзду Блінкен відвідав військове кладовище, де поклав вінок на честь загиблих воїнів України. Пізніше у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, від якого можна очікувати звіту з перших вуст про зусилля України повернути землі навколо східного міста Бахмут.

Нагадаємо, 6 вересня Ентоні Блінкен прибув до Києва. У нього запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що в рамках свого візиту він може оголосити про додаткове фінансування для України на понад мільярд доларів.