Пленарне засідання парламенту. Фото: Верховна Рада України

У четвер, 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати результати виборів до Державної думи Росії дев’ятого скликання. Український парламент наголошує, що голосування, яке відбулося 18–20 вересня 2026 року, не відповідало демократичним стандартам, а його результати не можуть надавати легітимності російській владі. Окремо Україна закликає не визнавати результати голосування на тимчасово окупованих територіях і не допускати використання їх для легітимації окупації та незаконної анексії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Україна закликає не визнавати результатів голосування, проведеного РФ на окупованих територіях

У зверненні український парламент наголошує на відсутності реальної політичної конкуренції в Росії, переслідуванні опозиційних політиків, обмеженні свободи слова та незалежних медіа. Також зазначається, що Росія не запросила Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини для незалежного міжнародного спостереження за голосуванням.

За позицією Верховної Ради, формальна процедура голосування не може вважатися демократичними виборами без вільного волевиявлення громадян, політичного плюралізму та незалежного контролю.

Таким чином Верховна Рада закликає міжнародні організації, парламенти та уряди держав світу не визнавати результати виборів до Держдуми Росії як такі, що сформували легітимний демократичний представницький орган. Також пропонується не визнавати мандатів депутатів, сформованих за результатами цього голосування, та не допускати нові російські парламентські делегації до роботи міжнародних і міжпарламентських організацій.

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Окремо Україна закликає не визнавати будь-яких результатів голосування, проведеного Росією на тимчасово окупованих територіях України, та не допускати використання цих результатів для виправдання окупації або незаконної анексії.

У зверненні також ідеться про необхідність утримуватися від політичної, міжпарламентської та іншої офіційної взаємодії з Держдумою дев’ятого скликання. Виняток пропонується зробити для контактів, необхідних для припинення агресії, звільнення й обміну військовополонених, повернення депортованих українців та вирішення інших невідкладних гуманітарних питань.

Як писали Новини.LIVE, учні 10-х класів 2026/2027 навчального року зможуть завершити навчання у своїх школах або закладах-правонаступниках, навіть якщо їх реорганізують чи перепрофілюють у гімназії. Закон передбачає перехідні умови для забезпечення права школярів здобути повну загальну середню освіту та отримати відповідне свідоцтво. Зміни пов’язані з реформою старшої профільної школи, яка передбачає оновлення мережі закладів освіти.

Також Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За відповідне рішення 26 жовтня проголосував 281 народний депутат. Новий термін мобілізації почнеться після завершення чинного періоду, який спливає 31 жовтня 2026 року.