Рада може перенести засідання в укриття: голосування може відбутися 15 жовтня

Нардепка Софія Федина. Фото: пресслужба Ради

Питання про проведення засідань Верховної Ради в укритті можуть винести на голосування вже 14 або 15 жовтня. Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина заявила, що в укритті немає належних умов для прозорого голосування та розміщення всіх парламентарів. Також вона висловила сумніви щодо легітимності голосувань поза сесійною залою.

Про це Федина повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

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Парламент може перенести засідання в укриття

Нардепка заявила, що в укритті немає умов для прозорого голосування та належного розміщення всіх парламентарів. Також вона поставила під сумнів легітимність голосувань поза сесійною залою.

"Сьогодні або завтра, можуть навіть спробувати винести це питання (роботу в укритті — ред.) на голосування Верховної Ради. І буде здійснюватися тиск на народних депутатів, щоб голосувати. Перш за все, наголошу, в укритті немає умов для прозорого голосування, яке буде повністю забезпечене від зовнішнього втручання", — наголосила вона.

Депутатка виступила за повернення до формату роботи, який застосовували на початку 2022 року. За її словами, тоді парламентарі заздалегідь погоджували рішення, після чого збиралися в сесійній залі приблизно на пів години для голосувань, а потім продовжували працювати в комітетах і робочих групах.

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"Ми наполягаємо на тому, що в цих складних умовах, які ми маємо зараз, ми повернулися до системи роботи початку 2022 року. Коли усі рішення напрацьовувалися консенсусом завчасу, а далі ми заходили в сесійну залу, наприклад, на півгодинки. За півгодинки 30 голосувань і пішли далі працювати в комітетах, в робочих групах і так далі. Мені здається, що це абсолютно нормальний компроміс", — сказала вона.

Федина також розповіла, що в понеділок, 12 жовтня, через тривалу повітряну тривогу не відбулася година запитань до уряду. За її словами, парламентарі пропонували провести її в укритті, оскільки для цього не потрібно було проводити голосування, однак отримали відмову.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують змінити порядок роботи парламенту під час повітряних тривог. За проєктом постанови, депутати матимуть до 10 хвилин, щоб перейти в укриття, де зможуть продовжити пленарне засідання, реєстрацію та голосування через електронну систему. Документ також передбачає особисте голосування нардепів і скасування норми про обов’язкове переривання засідання під час тривоги.

Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, що нова система голосування з телефона не означатиме повноцінної дистанційної роботи Верховної Ради. Парламентарі зможуть голосувати за допомогою власних телефонів, але лише перебуваючи у визначеному укритті парламенту. За словами Федієнка, до самої системи в нього немає претензій з погляду інформаційної безпеки, однак вразливим елементом залишається людський фактор.