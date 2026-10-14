Гончаренко вийшов з фракції Європейська солідарність

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Народного депутата Олексія Гончаренка остаточно виключили зі складу парламентської фракції "Європейська солідарність". З моменту оголошення він стає позафракційним депутатом. У цій партії він пропрацював 12 років.

Про це під час пленарного засідання оголосив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Корнієнко оголосив про вихід Гончаренка з фракції

"Європейська солідарність заявила про виключення з фракції народного депутата Олексія Гончаренка", — зачитав Корнієнко.

Гончаренко прокоментував своє виключення з фракції у Telegram.

"Офіційно. Мене виключили з фракції "Європейська солідарність". Про це зараз оголосили з трибуни Ради. Дякую колегам за 12 років роботи. Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжим працювати для України. Тримаєм стрій!", — написав він.

Читайте також:

Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, фракція "Європейська солідарність" вирішила виключити народного депутата Олексія Гончаренка через ідеологічні розбіжності та його позицію щодо завершення війни з Росією. Зокрема, 2 жовтня парламентар закликав обговорити можливі поступки Москві, серед яких — послаблення санкцій в обмін на припинення далекобійних ударів і обмеження бойових дій на Донбасі. У фракції заявили, що такі пропозиції суперечать їхній позиції щодо майбутньої системи безпеки України, її незалежності та права самостійно визначати зовнішньополітичний курс.

Також Новини.LIVE повідомляли, що народного депутата Олексія Гончаренка можуть виключити зі складу делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після його виключення з фракції "Європейська солідарність". За словами нардепа Юрія Камельчука, міжнародні парламентські делегації формуються за квотами фракцій, тому подальшу участь Гончаренка мають розглянути регламентний комітет і голова Верховної Ради. Водночас автоматичного виключення не відбувається — рішення залежатиме від подальших процедур.