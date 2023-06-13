Закон про олігархів: Гетманцев пояснив зміни після рішення Венеційської комісії

Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Одна із головних вимог закону про олігархів — щоб вони не могли фінансувати політичні партії. Однак таку вимогу можуть відкоригувати після рішення Венеційської комісії щодо відтермінування цього закону.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів нардеп, голова комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Виходячи з аналізу "венеціанки", закон треба буде коригувати. Наприклад, замінити заборону на фінансування олігархом партій на обмеження розміру фінансування", — сказав Гетманцев.

Поки що такі зміни до документа не вносилися і не ухвалювалися. Загалом, як кажуть депутати, в Україні до цього закону повернуться вже після перемоги.

Нагадаємо, Венеційська комісія рекомендує Україні почекати з імплементацією закону про олігархів, поки не закінчиться війна. Хоча імплементація цього закону була однією з умов вступу України до ЄС.

Своєю чергою, міністр юстиції Денис Малюська заявив — є ймовірність, що потреба в законі взагалі відпаде.