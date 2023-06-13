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В Украине олигархи продолжат финансировать партии: Гетманцев назвал причину

13 июня 2023 10:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закон об олигархах: Гетманцев объяснил изменения после решения Венецианской комиссии
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Одним из главных требований закона об олигархах — чтобы они не могли финансировать политические партии. Однако такое требование может быть откорректированым после решения Венецианской комиссии по отсрочке этого закона.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал нардеп, глава комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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"Исходя из анализа "венецианки", закон нужно будет корректировать. К примеру, заменить запрет на финансирование олигархом партий на ограничение размера финансирования", — сказал Гетманцев.

Пока такие изменения в документ не вносились и не принимались. В целом, как говорят депутаты, в Украине к этому закону вернутся уже после победы.

Напомним, Венецианская комиссия рекомендует Украине подождать с имплементацией закона об олигархах, пока не закончится война. Хотя имплементация данного закона была одним из условий вступления Украины в ЕС.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська заявил — есть вероятность, что потребность в законе вообще отпадет.

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