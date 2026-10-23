Народные депутаты в сессионном зале. Фото: Верховная Рада Украины

Верховной Раде предлагают установить в Украине День памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В проекте постановления указано, что он будет отмечаться ежегодно 16 марта. Авторами проекта являются народные депутаты Александр Юрченко, Юрий Камельчук и Георгий Мазурашу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст проекта.

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Проект постановления на сайте Рады. Фото: скриншот

16 марта может стать Днём памяти мирных жителей, погибших в результате войны

В сопроводительных документах отмечается, что в результате ударов РФ, минирования территорий, насилия на временно оккупированных территориях, незаконного лишения свободы, пыток и других противоправных действий государства-агрессора погибли тысячи гражданских лиц.

"Трагедии Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Изюма, Чернигова, Харькова, Херсона, Краматорска, Днепра, Винницы, Одессы, Киева и многих других украинских городов и сел стали свидетельством масштабных страданий гражданского населения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", — — говорится в документе.

Поэтому 16 марта предлагается установить Днём памяти гражданских лиц, погибших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

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Именно 16 марта 2022 года оккупанты нанесли авиационный удар по зданию Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве укрытия для мирных жителей, в частности детей и их семей.

Также в документе Кабинету министров рекомендуется разработать и утвердить план мероприятий по празднованию указанного Дня памяти на государственном уровне.

Как писали Новини.LIVE, недавно в Верховной Раде появился законопроект о новых правилах для водителей. В частности, он предлагает разрешить управлять автомобилем с 16 лет. Также предусматривается возможность лишать в Украине водительских удостоверений тех граждан, у которых есть аналогичные ограничения за рубежом.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован проект постановления, которым предлагается отменить новые правила отсрочки от мобилизации, установленные Кабинетом министров. Помимо этого, в проекте постановления также предлагается пересмотреть целесообразность создания Координационного центра по вопросам отсрочки.