В угорському парламенті визначилася, чи будуть підтримувати заявку Швеції та Фінляндії у НАТО

Угорський угорська делегація у Стокгольмі

Парламентська делегація Угорщини сьогодні провела зустрічі зі спікером шведського парламенту. Представники угорського законодавчого органу заявили, що підтримують заявку Швеції і Фінляндії на членство в НАТО.

Про це пише Associated Press.

Заява угорської делегації

У вівторок угорська делегація заявила, що парламент у Будапешті зрештою ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

"Ми підтримуємо членство Швеції в НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що угорський уряд, угорський президент, прем'єр-міністр і більшість угорських парламентарів однозначно підтримують членство Швеції в НАТО", — сказав віцеспікер угорського парламенту Чаба Генде.

Він додав, що необхідно поліпшити двосторонні відносини між Будапештом і Стокгольмом.

Позиція Угорщини щодо членства Швеції і Фінляндії в НАТО

Деякі угорські законодавці раніше висловили сумніви щодо того, чи варто підтримувати заявки Швеції і Фінляндії на членство в НАТО, посилаючись на те, що вони називають "відвертою брехнею" з боку Стокгольма і Гельсінкі щодо стану демократії в Угорщині.

"Було б доречно, щоб шведські політики, представники уряду і члени Європарламенту, спираючись на абсолютно неправдиві факти, не вказували і не припускали, що в країні відсутнє верховенство права", — сказав Генде.

Делегація, яка зустрілася зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом у Стокгольмі, також відвідає Фінляндію, щоб роз'яснити свою позицію.

Візит відбувається в той час, коли в Стокгольмі проходить неформальна дводенна зустріч міністрів оборони країн ЄС, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрічається в столиці Швеції з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Швеція зараз головує в Європейському союзі на ротаційній основі.

Поїздка до двох північних країн відклала плани ратифікації заявок, відсунувши голосування на два тижні. Парламент Угорщини має проголосувати за це питання на сесії, що розпочнеться 20 березня.

Туреччина та Угорщина залишилися єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявки Швеції і Фінляндії про вступ в Альянс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина розпочинає процес ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО в парламенті. Голосування щодо схвалення заявок очікується у другій половині березня.

Як відомо, Угорщина — єдина, окрім Туреччини, держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії. Раніше Угорщина не висувала жодних вимог до двох країн, але минулого тижня голова фракції партії Віктора Орбана "Фідес" заявив про серйозні дебати щодо вступу двох країн. Угорщина також вирішила направити делегацію до Швеції та Фінляндії для вивчення політичних суперечок, що виникли навколо їхніх заяв на вступ до НАТО.

Фото: Reuters