В венгерском парламенте определилась, будут ли поддерживать заявку Швеции и Финляндии в НАТО
Парламентская делегация Венгрии сегодня провела встречи со спикером шведского парламента. Представители венгерского законодательного органа заявили, что поддерживают заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.
Об этом пишет Associated Press.
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Заявление венгерской делегации
Во вторник венгерская делегация заявила, что парламент в Будапеште, в конце концов, ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО.
"Мы поддерживаем членство Швеции в НАТО. Мы ясно дали понять, что венгерское правительство, венгерский президент, премьер-министр и большинство венгерских парламентариев однозначно поддерживают членство Швеции в НАТО", — сказал вицеспикер венгерского парламента Чаба Генде.
Он добавил, что необходимо улучшить двусторонние отношения между Будапештом и Стокгольмом.
Позиция Венгрии в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО
Некоторые венгерские законодатели ранее выразили сомнения в том, стоит ли поддерживать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, ссылаясь на то, что они называют "откровенной ложью" со стороны Стокгольма и Хельсинки по поводу состояния демократии в Венгрии.
"Было бы уместно, чтобы шведские политики, представители правительства и члены Европарламента, опираясь на совершенно ложные факты, не указывали и не предполагали, что в стране отсутствует верховенство права", — сказал Генде.
Делегация, встретившаяся со спикером шведского парламента Андреасом Норленом в Стокгольме, также посетит Финляндию, чтобы разъяснить свою позицию.
Визит проходит в то время, когда в Стокгольме проходит неформальная двухдневная встреча министров обороны стран ЕС, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается в столице Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Швеция сейчас председательствует в Европейском союзе на ротационной основе.
Поездка в две северные страны отложила планы ратификации заявок, отодвинув голосование на две недели. Парламент Венгрии должен проголосовать за этот вопрос на сессии, которая начнется 20 марта.
Турция и Венгрия остались единственными странами НАТО, не ратифицировавшими заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.
Ранее стало известно, что Венгрия начинает процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в парламенте. Голосование по одобрению заявок ожидается во второй половине марта.
Как известно, Венгрия — единственное, кроме Турции, государство НАТО, до сих пор не ратифицировавшее заявку Швеции и Финляндии. Ранее Венгрия не выдвигала никаких требований к двум странам, но на прошлой неделе глава фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил о серьезных прениях по вступлению двух стран. Венгрия также решила направить делегацию в Швецию и Финляндию для изучения политических споров, возникших вокруг их заявлений о вступлении в НАТО.
Фото: Reuters