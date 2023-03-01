Угорщина розпочинає процес ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО
У середу, 1 березня, розпочнеться процес ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО в парламенті Угорщини. Голосування щодо схвалення заявок очікується у другій половині березня.
Про це пише "Європейська правда".
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Угорщина та НАТО
У повідомленні зазначається, що Угорщина — єдина, окрім Туреччини, держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії. Раніше Угорщина не висувала жодних вимог до двох країн, але минулого тижня голова фракції партії Віктора Орбана "Фідес" заявив про серйозні дебати щодо вступу двох країн. Угорщина також вирішила направити делегацію до Швеції та Фінляндії для вивчення політичних суперечок, що виникли навколо їхніх заяв на вступ до НАТО.
Угорський прем'єр заявив, що хоча вони, в принципі, підтримують вступ двох країн до НАТО, необхідно провести серйозні дискусії. Тим часом очільник НАТО Єнс Столтенберг у понеділок відвідав Гельсінкі, він закликав Туреччину та Угорщину підтвердити заявки на членство двох країн найближчим часом.
Прем'єр-міністр Фінляндії заявила, що не чула від Угорщини жодних вимог щодо ратифікації заявки країни на вступ до НАТО.
Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори та демонтовано написи угорською мовою.
Також ми писали, що Віктор Орбан погрожував накласти вето на продовження санкцій ЄС проти росії. Він каже, що зі списку мають вилучити чотирьох осіб.