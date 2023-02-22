В Угорщині відповіли словацькому міністрові, який послав Орбана на три букви
Очільник парламентського комітету з закордонних справ Угорщини Жолт Немет відреагував на заяву голову МЗС Словаччини Растислава Качара, котрий нецензурно висловився на адресу прем’єр-міністра Віктора Орбана. Немет порадив словацькому дипломатові звернутися до психіатра.
Про це угорський політик сказав під час брифінгу.
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Заява однопартійця Орбана
"Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті й я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоров’ям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра", — сказав Жолт Немет.
Окрім цього політик прокоментував заяви Качара, вислови якого спрямовані на критику Угорщини щодо її проросійської політики.
"Уряд Угорщини однозначно відкидає заяви міністра й викликав посла Словаччини в Будапешті", — додав чиновник.
Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Словаччини жорстко розкритикував росію, путіна та союзників кремля. У тому числі пригадав і дії Угорщини та зокрема Віктора Орбана, написавши йому російською "Иди нах*й".
До слова, Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Глава держави вже неодноразово пропонував йому приїхати в Україну.
Фото: BERNADETT SZABO/REUTERS