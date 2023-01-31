Скандальні заяви Віктора Орбана — він заявив що Угорщина межує з росією, а не з Україною

У святковому зверненні Орбан заявив, що Угорщина межує з росією, а не з Україною
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході — з росіянами, "забувши" про Україну. Також він порівнює Україну з Афганістаном і не вірить у її перемогу.
Про це він заявив під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Орбана.
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Що відомо
"Я також сказав президенту Алієву, що в Угорщині він може мати недосконалого друга. Він сказав, що це дуже цікаво, але тут є дещо важливіше: що країни розуміють одна одну лише тоді, коли вони мають схожі стратегічні та геостратегічні позиції. І не потрібно бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні і з росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході — росіяни. Тож ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре керувати життям нації за таких обставин", — сказав Орбан.
Під німецькомовними він, очевидно, мав на увазі Австрію, а про Україну взагалі не згадав, одразу "населивши" її росіянами.
Минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо війни, з якої випливає, що він порівнює Україну з Афганістаном і не вірить у її перемогу.
За словами Орбана, мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".
Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".
Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори і демонтовано написи угорською мовою.
"Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень та поновлення колишнього статусу", — сказав держсекретар з питань двосторонніх відносин в угорському МЗС Тамаш Менцер.
Крім того, з Віктором Орбаном пов'язаний скандал. Так, 22 листопада угорські ЗМІ повідомили, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан прийшов на зустріч із місцевим футболістом у шарфі, на якому було зображено карту "Великої Угорщини". На цій карті до складу Угорщини приєднали частину української території, Румунії та Хорватії.