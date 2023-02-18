Зеленський запросив угорського прем'єр-міністра в Україну

Прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Глава держави вже неодноразово пропонував йому приїхати в Україну.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Деталі

Зеленський запросив Орбана під час їх зустрічі на саміті ЄС.

"Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку", — розповів Жовква.

Заступник голови ОП повідомив, що на зустрічі Зеленський обговорював з угорським прем'єр-міністром євроінтеграційний шлях України, "і був почутий конструктив з цього приводу".

"Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії — це завжди діалог, розмова", — зазначив Жовква.

Він розповів, що Зеленський кілька разів розмовляв по телефону з Віктором Орбаном до 24 лютого 2022 року та після.

"Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", — додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході — з росіянами, "забувши" про Україну. Також він порівнює Україну з Афганістаном і не вірить у її перемогу.