В Венгрии ответили словацкому министру, пославшему Орбана на три буквы
Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии Жолт Немет отреагировал на заявление главы МИД Словакии Растислава Качара, который нецензурно высказался в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Немет посоветовал словацкому дипломату обратиться к психиатру.
Об этом венгерский политик сказал во время брифинга.
-
"Пропаганда коммунизма и КГБ": Минцифры отреагировало на выход российской игры, доступной в Украине
-
МИД Китая заявило, что страна не планирует передавать оружие рф
-
Новичок "Шахтера" Келси рассказал, кто ему помогает адаптироваться в команде
-
Губернатор Белгорода заявил об обстреле: снаряд попал в торговый центр
-
В одесских магазинах могут продавать опасное мясо: что нужно знать
-
Военный сообщил, как возникнет новая система международной безопасности
-
Украинская парламентская делегация прибыла в Вену на переговоры: детали
-
В Тернопольской области хоронят военного, который без подготовки оказался на фронте: семья требует справедливости
-
Российская Дума проголосовала за предложение путина о выходе из "ядерного" договора
-
В Киеве откроется выставка "Азовсталь: новые смыслы": где можно посетить
Заявление однопартийца Орбана
"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра", — сказал Жолт Немет.
Кроме этого, политик прокомментировал заявления Качара, высказывания которого направлены на критику Венгрии относительно ее пророссийской политики.
"Правительство Венгрии однозначно отвергает заявления министра и вызвало посла Словакии в Будапеште", — добавил чиновник.
Напомним, что недавно министр иностранных дел Словакии жестко раскритиковал россию, путин и союзников кремля. Среди них вспомнил и действия Венгрии и в частности Виктора Орбана, написав ему по-русски "Иди нах*й".
К слову, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Глава государства уже не раз предлагал ему приехать в Украину.
Фото: BERNADETT SZABO/REUTERS