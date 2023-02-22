В Венгрии ответили словацкому министру, пославшему Орбана на три буквы

Виктор Орбан

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии Жолт Немет отреагировал на заявление главы МИД Словакии Растислава Качара, который нецензурно высказался в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Немет посоветовал словацкому дипломату обратиться к психиатру.

Об этом венгерский политик сказал во время брифинга.

Заявление однопартийца Орбана

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра", — сказал Жолт Немет.

Кроме этого, политик прокомментировал заявления Качара, высказывания которого направлены на критику Венгрии относительно ее пророссийской политики.

"Правительство Венгрии однозначно отвергает заявления министра и вызвало посла Словакии в Будапеште", — добавил чиновник.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Словакии жестко раскритиковал россию, путин и союзников кремля. Среди них вспомнил и действия Венгрии и в частности Виктора Орбана, написав ему по-русски "Иди нах*й".

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Глава государства уже не раз предлагал ему приехать в Украину.

Фото: BERNADETT SZABO/REUTERS