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В Росії колишні учасники бойових дій проти України не підтримують Путіна — ISW

23 листопада 2023 10:49
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Павло Зінченко
редактор
В Росії колишні учасники бойових дій проти України не підтримують Путіна — ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: galinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кремль "незрозуміло стурбований" результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року. Особливо російську владу турбує падіння рейтингу Путіна серед колишніх учасників війни проти України.

Про це говориться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW розповіли, що за словами голови ЦВК РФ Елли Памфілової, деякі громадяни, які виїхали за кордон та навіть ті, хто ще перебуває в Росії, вже почали дискредитувати майбутнє волевиявлення. 15 листопада Путін також заявив, що російський уряд придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори.

Крім цього, Кремль доручив російським регіональним органам влади припинити протести родичів мобілізованих, заплативши їм гроші.

Джерела також повідомили виданню, що Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, яка може становити одну з найбільших загроз для початку ще не анонсованої президентської кампанії Путіна.

Учасники війни виступають проти Путіна

У російського диктатора також стурбовані відсутністю підтримки Путіна з боку російської ветеранської спільноти. Ця ветеранська спільнота є підрозділом російської ультранаціоналістичної спільноти і постійно виступає на користь повної мобілізації та продовження наступальних операцій Росії в Україні на противагу заморожуванню поточних ліній фронту. 

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін виступив на саміті G20. Він заявив, що війна в Україні — це трагедія. Президент держави-терористки вирішив "закликати" думати над тим, як її завершити.

Нагадуємо, що дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту для аналізу лицьових рис, манери ходьби та мови Володимира Путіна, передбачає, що замість нього виступали кілька двійників.

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