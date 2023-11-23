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В России бывшие участники боевых действий против Украины не поддерживают Путина — ISW

23 ноября 2023 10:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России бывшие участники боевых действий против Украины не поддерживают Путина — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: galinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кремль "непонятно озабочен" результатами предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года. Особенно российские власти беспокоят падение рейтинга Путина среди бывших участников войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW рассказали, что по словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, некоторые граждане, выехавшие за границу и даже те, кто еще находится в России, уже начали дискредитировать будущее волеизъявление. 15 ноября Путин также заявил, что российское правительство будет подавлять какое-либо внешнее или внутреннее вмешательство в выборы.

Кроме этого, Кремль поручил российским региональным органам власти прекратить протесты мобилизованных родственников, заплатив им деньги.

Источники также сообщили изданию, что Кремль считает родственников мобилизованных социальной группой, которая может представлять одну из самых больших угроз для начала еще не анонсированной президентской кампании Путина.

Участники войны выступают против Путина

У российского диктатора также озабочены отсутствием поддержки Путина со стороны российского ветеранского сообщества. Это ветеранская община является подразделением российского ультранационалистического сообщества и постоянно выступает в пользу полной мобилизации и продолжения наступательных операций России в Украине в противовес замораживанию текущих линий фронта.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин выступил на саммите G20. Он заявил, что война в Украине — это трагедия. Президент государства-террориста решил "призвать" думать над тем, как его завершить.

Напомним, что исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта для анализа лицевых черт, манеры ходьбы и языка Владимира Путина, предполагает, что вместо него выступали несколько двойников.

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