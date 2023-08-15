Нова політсила Зеленського: як називатиметься партія

Зеленський у Верховній Раді. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо можливості провести вибори в умовах війни, почалися розмови щодо політичних сил, які б зайняли лідерство у перегонах. Експерти вважають, що абсолютна більшість "Слуги народу" не пройдуть знову до Ради після гучних скандалів під час війни.

В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що ходять чутки про нову політсилу Зеленського.

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"Очевидно, що "Слуги народу", як бренду, не буде. А бренд Зеленського буде — "Блок Зеленського", "Дія", ще щось. Є різні чутки. Але очевидно, що якась політична команда, яку Зеленський буде вести в парламент, буде присутня", — поділився Гончаренко.

Як ми писали раніше, в Україні заговорили про парламентські вибори в умовах воєнного стану, хоча насправді ніхто не робив офіційних заяв. Чутки та прогнози почалися після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука про законодавчу можливість проведення виборів, які мали б відбутися вже у жовтні.

Новини.LIVE розбиралося, чи можливо це зробити, чи варто це робити і хто може фінішувати у політичних перегонах.