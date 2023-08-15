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В Раде ходят слухи о новой политсиле Зеленского: нардеп предположил, кто заменит "Слуг народа"

15 августа 2023 16:48
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Новая политсила Зеленского: как будет называться партия
Зеленский в Верховной Раде. Фото: vechirniy.kyiv.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После заявления председателя ВРУ Руслана Стефанчука о возможности провести выборы в условиях войны, начались разговоры о политических силах, которые заняли бы лидерство в гонке. Эксперты считают, что абсолютное большинство "Слуги народа" не пройдут снова в Раду после громких скандалов во время войны.

В эксклюзивном комментарии Новини.LIVE народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что ходят слухи о новой политсиле Зеленского.

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"Очевидно, что "Слуги народа", как бренда, не будет. А бренд Зеленского будет — "Блок Зеленского", "Дія", еще что-то. Есть разные слухи. Но очевидно, что какая-то политическая команда, которую Зеленский будет вести в парламент, будет присутствовать", — поделился Гончаренко.

Как мы писали ранее, в Украине заговорили о парламентских выборах в условиях военного положения, хотя на самом деле никто не делал официальных заявлений. Слухи и прогнозы начались после заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о законодательной возможности проведения выборов, которые должны состояться уже в октябре.

Новини.LIVE разбиралось, возможно ли это сделать, стоит ли это делать и кто может финишировать в политической гонке.

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