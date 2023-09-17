В МЗС Британії відповіли на критику Джонсона про "повільну військову допомогу Україні"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Фото: Reuters

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Лондон за повільну військову допомогу Україні. В МЗС країни відразу відреагували.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

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Відтак, за словами Джеймса Клеверлі, за час прем’єрства Джонсона Британія передала Україні протитанкові ракетні комплекси NLAW. Глава МЗС Британії стверджує, що вони відіграли важливу роль в обороні Києва.

Водночас, він наголосив, що країна продовжили надавати військову допомогу і під час лідерства Ріші Сунака.

"Ми були першими в світі, хто передав бойові танки, інші країни світу потім наслідували наш приклад. Ми першими взяли на себе зобов'язання щодо підготовки пілотів винищувачів, потім інші країни наслідували наш приклад. Ми були першими, хто взяв на себе зобов'язання щодо тих ракет дальнього радіусу дії, які допомагають українцям у їхній боротьбі на півдні та південному сході України", — наголошує Клеверлі.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував матеріал, в якому розкритикував західні країни за недостатню кількість постачання зброї для нашої країни. За його словами, в Україні вже 20 тисяч людей залишилися з ампутованими кінцівками через війну РФ.

Додамо, Президент України повідомив, що Борис Джонсон підтримував Україну від початку війни. При цьому він уточнив, що Джонсон досі надає Україні міжнародну допомогу.