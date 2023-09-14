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"Ми продовжуємо тягнути": Джонсон закликав Захід надати більше зброї Україні

14 вересня 2023 14:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Ми продовжуємо тягнути": Джонсон закликав Захід надати більше зброї Україні
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував матеріал, в якому розкритикував західні країни за недостатню кількість постачання зброї для нашої країни. За його словами, в Україні вже 20 тисяч людей залишилися з ампутованими кінцівками через війну РФ.

Стаття оприлюднена на сайті Spectacor

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Про що написав Джонсон

"Вони хочуть від нас тільки одного: зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути з цим справу. То якого біса ми зволікаємо? Як ми зможемо подивитися цим людям в очі і пояснити затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме сьогодні", — пояснив громадський діяч.

Він зауважив, що за час повномасштабного вторгнення українська армія змінює свої потреби, спираючись на перебіг бойових дій та ситуації на полі бою. Спочатку Захід не хотів постачати Україні танки та БТРи, а після цього, з'ясувалось, що безпілотники можуть бути ще більш смертоносною зброєю.

"ЗСУ потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси, вони потребують ATACM, ракетних систем великої дальності. Проте США досі сумніваються в доцільності такого кроку. Але українцям, як і раніше, потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно цінною", — додав Джонсон. 

Потреба зброї

Він згадав слова Президента України Володимира Зеленського, який постійно каже, що нашій державі необхідно тільки 200 складних балістичних систем, таких як ATACM. Своєю чергою Сполучені Штати мають тисячі зразків такого озброєння.

"Для чого їх утримувати? Як вони послужать краще у гарантіях забезпечити безпеку Заходу, включаючи й самі США?", — запитав у Вашингтона політик. 

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що Борис Джонсон підтримував Україну від початку війни. При цьому він уточнив, що Джонсон досі надає Україні міжнародну допомогу.

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