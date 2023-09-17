В МИД Британии ответили на критику Джонсона о "медленной военной помощи Украине"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото: Reuters

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Лондон за медленную военную помощь Украине. В МИД страны сразу отреагировали.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.

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По словам Джеймса Клеверли, за время премьерства Джонсона Британия передала Украине противотанковые ракетные комплексы NLAW. Глава МИД Британии утверждает, что они сыграли немаловажную роль в обороне Киева.

В то же время он подчеркнул, что страна продолжили оказывать военную помощь и во время лидерства Риши Сунака.

"Мы были первыми в мире, кто передал боевые танки, другие страны мира потом последовали нашему примеру. Мы первыми взяли на себя обязательства по подготовке пилотов истребителей, потом другие страны последовали нашему примеру. Мы были первыми, кто взял на себя обязательство в отношении тех ракет дальнего радиуса действия, которые помогают украинцам в их борьбе на юге и юго-востоке Украины", — отмечает Клеверли.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал материал, в котором раскритиковал западные страны за недостаточное количество поставок оружия для нашей страны. По его словам, в Украине уже 20 тысяч человек остались с ампутированными конечностями из-за войны РФ.

Добавим, Президент Украины сообщил, что Борис Джонсон поддерживал Украину с начала войны. При этом он уточнил, что Джонсон до сих пор оказывает Украине международную помощь.