Борис Джонсон продовжує надавати Україні міжнародну підтримку, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та Борис Джонсон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України повідомив, що Борис Джонсон підтримував Україну від початку війни. При цьому він уточнив, що Джонсон досі надає Україні міжнародну допомогу.

Про це Зеленський розповів у Telegram.

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Борис Джонсон — друг України

За словами українського лідера, Борис Джонсон з першої години повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримував українську сторону. Він щиро підтримує нашу країну та допомагає захищатися від супротивника.

Щобільше, за словами Президента України, Джонсон досі продовжує надавати Україні міжнародну допомогу.

"З першої години повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну і допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародну підтримку. Дякую за твою енергію, друже", — сказав Зеленський.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський оприлюднив спільне фото з Джонсоном з Ялтинського форуму.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін причетний до вбивства Євгена Пригожина. Принаймні, Україна має таку інформацію.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський показав єгерську бригаду, яка захищає Запорізький напрямок. При цьому український лідер подякував бійцям за міць та силу на цьому напрямі.