Італія передасть Україні нові ППО

Італія підготувала шостий пакет військової допомоги Україні. Окрім ЗРК SAMP-T, він включатиме також комплекси ППО Skyguard та Spike.

Про це повідомила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції у Києві.

Допомога Італії

За словами глави італійського уряду Джорджії Мелоні, новий пакет військової допомоги фокусується саме на засобах протиповітряної оборони, які зможуть захистити українців від російських ракет.

"Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T — це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО — Skyguard та Spike. На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури", — сказала Мелоні.

Вона також додала, що Італія допоможе Україні у розмінуванні.

Щодо постачання Україні винищувачів, прем'єрка Італії зауважила, що коли йдеться про країну, проти якої здійснено агресію, вся зброя, яка їй постачається, є оборонною і призначена для захисту.

"Ми з партнерами на даному етапі концентруємося на темі протиповітряної оборони", — наголосила прем'єр.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський подякував Італії за надану допомогу.

"SAMP-T — це дуже серйозні технології, ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані прем’єр-міністра дало нам можливість отримати ці системи", — заявив він.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Італія може передати Україні винищувачі.