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В Италии заявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

21 февраля 2023 21:19
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Италия подготовила шестой пакет военной помощи Украине
Италия передаст Украине новые ПВО
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Италия подготовила шестой пакет военной помощи в Украине. Кроме ЗРК SAMP-T, он будет включать в себя комплексы ПВО Skyguard и Spike.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджо Мэлони на пресс-конференции в Киеве.

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По словам главы итальянского правительства Джорджии Мэлони, новый пакет военной помощи фокусируется именно на средствах противовоздушной обороны, которые смогут защитить украинцев от российских ракет.

"Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T — это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО — Skyguard и Spike. На сегодняшний день стратегической целью является защита критической инфраструктуры", — сказала Мэлони.

Она также добавила, что Италия поможет Украине в разминировании.

Относительно поставок Украине истребителей, премьер Италии отметила, что когда речь идет о стране, против которой совершена агрессия, все поставляемое ей оружие является оборонным и предназначено для защиты.

"Мы с партнерами на данном этапе концентрируемся на теме противовоздушной обороны", — подчеркнула премьер.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Италию за оказанную помощь.

"SAMP-T — это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы", — заявил он.

Напомним, накануне мы писали, что Италия может передать Украине истребители.

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