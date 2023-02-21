Италия подготовила шестой пакет военной помощи Украине

В Италии заявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет
Италия подготовила шестой пакет военной помощи в Украине. Кроме ЗРК SAMP-T, он будет включать в себя комплексы ПВО Skyguard и Spike.
Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджо Мэлони на пресс-конференции в Киеве.
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Помощь Италии
По словам главы итальянского правительства Джорджии Мэлони, новый пакет военной помощи фокусируется именно на средствах противовоздушной обороны, которые смогут защитить украинцев от российских ракет.
"Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T — это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО — Skyguard и Spike. На сегодняшний день стратегической целью является защита критической инфраструктуры", — сказала Мэлони.
Она также добавила, что Италия поможет Украине в разминировании.
Относительно поставок Украине истребителей, премьер Италии отметила, что когда речь идет о стране, против которой совершена агрессия, все поставляемое ей оружие является оборонным и предназначено для защиты.
"Мы с партнерами на данном этапе концентрируемся на теме противовоздушной обороны", — подчеркнула премьер.
В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Италию за оказанную помощь.
"SAMP-T — это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы", — заявил он.
Напомним, накануне мы писали, что Италия может передать Украине истребители.