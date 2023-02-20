Італія може передати Україні винищувачі за певної умови

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні може відвідати Україну до роковин російського вторгнення на її територію. Під час візиту вона може порушити питання про передачу Україні п'яти військових винищувачів.

Про це пише Repubblica.

Винищувачі для України

У повідомленні йдеться про те, що Італія готова надати Україні бойові літаки, але за умови, що Італія не стане першим "контрибутором". Країна не готова очолити битву за відправку винищувачів ЗСУ через різноманітність поглядів у більшості та через сумніви щодо продовження конфлікту у громадській думці.

Можливою альтернативою є відсутність заперечень щодо передачі Великою Британією Україні "кілька десятків Typhoon", але для цього необхідне схвалення інших європейських країн. Якщо інші країни розпочнуть перші поставки, Італія може приєднатися до них. У разі передачі винищувачів, Італія, найімовірніше, надасть Amx чи Tornado, а не Eurofighter чи F-35.

Нагадаємо, раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба висловив упевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Однак на це потрібен час.