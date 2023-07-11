В ISW пояснили публічну появу Герасимова та переговори Путіна з Пригожиним

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Після бунту перше публічне звернення генерала армії Валерія Герасимова було значною мірою спрямоване на передбачувані внутрішні загрози безпеці Росії. При цьому, у Кремлі та західній розвідці повідомили, що президент Росії Володимир Путін провів зустріч із Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Що означає виступ Герасимова та зустріч Путіна з Пригожиним

У повідомленні йдеться, що Міністерство оборони виклало відеоматеріали з Герасимовим того ж дня, коли Кремль підтвердив зустріч Путіна з Пригожиним. Це, ймовірно, означає відмову принаймні на офіційному рівні від закликів повстанців замінити верхівку російського військового командування.

Відомий російський мілітарний блогер стверджував, що публічні виступи Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу у ЗМІ вказують на те, що кадрові зміни не очікуються. Він також зазначив, що Путін не поступається зовнішньому тиску і не звільняє людей. Капітуляція перед вимогами Пригожина про зміну Шойгу та Герасимова могла б підірвати безпеку путінського режиму, встановивши прецедент, що протистояння та відкритий заколот є легітимними засобами досягнення цілей.

Також повідомляється, що публічна підтримка Шойгу та Герасимова та визнання зустрічі Путіна з Пригожиним вказують на те, що Кремль, ймовірно, прагне подати бунт, його можливі наслідки та заклики до відставки ненависних постатей із керівництва Міноборони як уже залагоджені питання.

Нагадаємо, що британська розвідка проаналізувала висвітлення російськими державними ЗМІ бунту ПВК "Вагнер". ЗМІ майже напевно були спочатку здивовані заколотом і не були готові до нього.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, половина населення Росії висловила підтримку керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. При цьому він уточнив, що Пригожин та Путін отримали рівну підтримку від населення.