Как СМИ меняли риторику во время бунта Пригожина: отчет британской разведки

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: google

Британская разведка проанализировала освещение российскими государственными СМИ бунта ЧВК "Вагнер". СМИ почти наверняка были изначально удивлены мятежом и не были к нему готовы

Об этом говорится в отчете разведки.

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Британское ведомство выявило трехфазовую эволюцию риторики российских медиа. Сначала российские новостные агентства проявили удивление событиями восстания и, очевидно, не были к нему готовы, продолжая вести обычное телевизионное вещание.

Когда восстание было подавлено, государственные СМИ России старались "исправить" критику в адрес служб безопасности за их предполагаемую пассивность. В прессе активно разносились рассказы о победе президента Владимира Путина, который якобы предотвратил кровопролитие и восстание, стараясь мобилизовать общество вокруг его лидерства.

Примерно через неделю после бунта, медиа начали снижать значимость Евгения Пригожина и самого бунта, параллельно пытаясь скомпрометировать его.

Отчет разведки также указывает на заметное затишье в Telegram-каналах "Вагнера", вероятно, в результате государственного вмешательства. С другой стороны, Путин демонстрировал необычайно высокую степень публичной ответственности, в целях подчеркнуть свою силу, отметили в британском ведомстве.

Напомним, что внутренние проблемы в российской ЧВК "Вагнер" после недавнего бунта принесли определенные выгоды для Вооруженных сил Украины. При этом последствия восстания в "Вагнере" и влияние этого на главу ЧВК Евгения Пригожина до сих пор не полностью понятны.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, половина населения России выразила поддержку руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом он уточнил, что Пригожин и Путин получили равную поддержку от населения.