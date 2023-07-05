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Половина РФ поддержала бунт Пригожина, — Зеленский

5 июля 2023 17:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Половина РФ поддержала бунт Пригожина, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, половина населения России выразила поддержку руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом он уточнил, что Пригожин и Путин получили равную поддержку от населения.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью CNN.

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Поддержка Пригожина

Зеленский указал, что некоторые регионы России были в замешательстве, не определившись с выбором между двумя лидерами. 

"Мы все наблюдаем эту ситуацию, которая говорит о глубоких сомнениях, которые испытывает половина жителей России", — подчеркнул Зеленский.

Согласно сообщению CNN, в России сохраняется высокий уровень общественной поддержки военных действий. Однако вспышка протеста, вызванная Пригожиным, привнесла некую неуверенность в общественное мнение. Например, видеозаписи из Ростова в день протеста показывают, как жители города приветствуют Пригожина, пожимая ему руку во время его проезда по городу.

Напомним, бунт Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" повлиял на отношение россиян к высшему военно-политическому руководству РФ. В частности, в обществе вырос уровень недоверия.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин прилагает усилия, чтобы подобного восстанию "вагнеровцев" во главе с Пригожиным бунта не произошло. Таким образом, глава Кремля предоставляет силовикам деньги и полномочия, однако этим он наоборот создает риски для новых восстаний.

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