Половина РФ поддержала бунт Пригожина, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, половина населения России выразила поддержку руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом он уточнил, что Пригожин и Путин получили равную поддержку от населения.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью CNN.

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Поддержка Пригожина

Зеленский указал, что некоторые регионы России были в замешательстве, не определившись с выбором между двумя лидерами.

"Мы все наблюдаем эту ситуацию, которая говорит о глубоких сомнениях, которые испытывает половина жителей России", — подчеркнул Зеленский.

Согласно сообщению CNN, в России сохраняется высокий уровень общественной поддержки военных действий. Однако вспышка протеста, вызванная Пригожиным, привнесла некую неуверенность в общественное мнение. Например, видеозаписи из Ростова в день протеста показывают, как жители города приветствуют Пригожина, пожимая ему руку во время его проезда по городу.

Напомним, бунт Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" повлиял на отношение россиян к высшему военно-политическому руководству РФ. В частности, в обществе вырос уровень недоверия.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин прилагает усилия, чтобы подобного восстанию "вагнеровцев" во главе с Пригожиным бунта не произошло. Таким образом, глава Кремля предоставляет силовикам деньги и полномочия, однако этим он наоборот создает риски для новых восстаний.