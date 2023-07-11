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В ISW объяснили публичное появление Герасимова и переговоры Путина с Пригожиным

11 июля 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ISW объяснили публичное появление Герасимова и переговоры Путина с Пригожиным
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После бунта, первое публичное обращение генерала армии Валерия Герасимова было в значительной степени направлено на предполагаемые внутренние угрозы безопасности России. При этом, В Кремле и западной разведке сообщили, что президент России Владимир Путин провёл встречу с Евгением Пригожиным.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Что означает выступление Герасимова и встреча Путина с Пригожиным

В сообщении говорится, что Министерство обороны выложило видеоматериалы с Герасимовым в тот же день, когда Кремль подтвердил встречу Путина с Пригожиным. Это, вероятно, означает отказ, по крайней мере на официальном уровне, от призывов повстанцев заменить верхушку российского военного командования. 

Известный российский милитаристический блогер утверждал, что публичные выступления Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу в СМИ указывают на то, что кадровые изменения не ожидаются. Он также отметил, что Путин не уступает внешнему давлению и не увольняет людей. Капитуляция перед требованиями Пригожина о смене Шойгу и Герасимова могла бы подорвать безопасность путинского режима, установив прецедент, что противостояние и открытый мятеж являются легитимными средствами достижения целей.

Также сообщается, что публичная поддержка Шойгу и Герасимова и признание встречи Путина с Пригожиным указывают на то, что Кремль, вероятно, стремится представить бунт, его возможные последствия и призывы к отставке ненавистных фигур из руководства Минобороны как уже улаженные вопросы. 

Напомним, что британская разведка проанализировала освещение российскими государственными СМИ бунта ЧВК "Вагнер". СМИ почти наверняка были изначально удивлены мятежом и не были к нему готовы

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, половина населения России выразила поддержку руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. При этом он уточнил, что Пригожин и Путин получили равную поддержку от населения.

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