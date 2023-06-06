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В ЄС заявили, що готові надати допомогу Україні у звʼязку з підривом ГЕС

6 червня 2023 15:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ЄС заявили, що готові надати допомогу Україні у звʼязку з підривом ГЕС
Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Фото: osce.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив, що Механізм цивільного захисту ЄС готовий негайно реагувати на підрив Каховської ГЕС у Херсонській області за необхідності. 

Про це Янез Ленарчич написав у Twitter.

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Реакція на підрив Каховської ГЕС

Про реакцію Механізму цивільного захисту ЄС на підрив Каховської ГЕС Янез Ленарчич заявив після розмови з очільником МВС України Ігорем Клименком.

"Я запевнив його в негайному реагуванні Механізму цивільного захисту ЄС, якщо знадобиться допомога", — наголосив Ленарчич.

У МВС нагадали, що Механізм цивільного захисту Євросоюзу — це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій. 20 квітня 2023 року відбулася церемонія підписання угоди про вступ України в систему Механізму. 

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич розповів про катастрофу на Каховській ГЕС в Міжнародному суді ООН.

Додамо, у Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на черговий терористичний акт РФ. 

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