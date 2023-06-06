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В ЕС заявили, что готовы оказать помощь Украине в связи с подрывом ГЭС

6 июня 2023 15:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ЕС заявили, что готовы оказать помощь Украине в связи с подрывом ГЭС
Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Фото: osce.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что Механизм гражданской защиты ЕС готов немедленно реагировать на подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области при необходимости.

Об этом Янез Ленарчич написал в Twitter.

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Реакция на подрыв Каховской ГЭС

О реакции Механизма гражданской защиты ЕС на подрыв Каховской ГЭС Янез Ленарчич заявил после разговора с главой МВД Украины Игорем Клименко.

"Я заверил его в немедленном реагировании Механизма гражданской защиты ЕС, если понадобится помощь", — подчеркнул Ленарчич.

В МВД напомнили, что Механизм гражданской защиты Евросоюза – это самая большая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. 20 апреля 2023 года состоялась церемония подписания соглашения о вступлении Украины в систему Механизма.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич рассказал о катастрофе на Каховской ГЭС в Международном суде ООН.

Добавим, в Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на очередной террористический акт РФ.

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