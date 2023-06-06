Україна розповіла про підрив Каховської ГЕС у Міжнародному суді ООН

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar

Сьогодні, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило значну екологічну шкоду. Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич розповів про катастрофу в Міжнародному суді ООН.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Бомби та Гради більше не переправляють через кордон. Зараз Росія відкрито обрушує на українців тисячі ракетних ударів. Сьогодні вранці Росія підірвала головну дамбу, яка розташована в Новій Каховці, що спричинило значну евакуацію цивільного населення, серйозну екологічну шкоду та загрозу безпеці Запорізької атомної електростанції. Під керівництвом Президента Зеленського та з відвагою Збройних сил України, Росія не може перемогти нас на полі бою. Тому вона атакує цивільну інфраструктуру, щоб спробувати заморозити нас задля покори. Сьогодні дії Росії — це дії держави-терориста, агресора. Але такі дії не виникли на порожньому місці. Вони є трагічним, але логічним результатом ситуації, на яку ми звернули увагу цього Суду ще в 2017 році", — наголосив Кориневич.

Він зазначив, що коли РФ окупувала Крим, то росіяни "вичистили" українську мову зі шкіл півострова, а також культуру.

"Росія покарала кримськотатарський народ, закрила їхні історичні інституції, включно з Меджлісом, заборонила їхні зібрання, піддала їх зникненням, тортурам і свавільним затриманням. Тепер подивіться, що відбувається зараз. Росія більше не обмежується дискримінацією в Криму. Тепер вона прагне стерти українську ідентичність всюди. Вона навіть відправляє наших людей у фільтраційні табори, депортує наших дітей і приховує від них свою особистість. Росія заперечує існування українців як окремої нації", — сказав він.

Під час свого виступу посол нагадав про трагедію МН17 та інші злочини Росії в Україні. За його словами, цивільне населення зіткнулося з численними випадками залякування та терору.

Кориневич наголосив, що Російська Федерація буде відповідати за свої злочини.

"Але сьогодні ми зосереджуємося на недалекому минулому. Ми не дозволимо новим злочинам затьмарити пам'ять про минулі жертви. Оскільки Росія нападає на ідею української нації, ми не маємо забувати напад Росії на українців і кримських татар у Криму. Оскільки кількість загиблих зростає, а російські бомби падають на наші міста, ми не маємо забувати мирних жителів, які загинули смертоносної зими 2015 року, принесені в жертву політичним планам російських поплічників", — зазначив посол.

Кориневич наголосив, що Україна з 2014 року говорила правду, коли била на сполох щодо порушення РФ норм міжнародного права. За його словами, жорстока поведінка Росії та стримана реакція світу зрештою призвели до найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Він зазначив, що Україна звернулася до Міжнародного Суду, щоб захистити свій народ від окупантів.

"Російська Федерація зневажає міжнародне право. В останні 16 місяців світ опинився в цієї гнітючій реальності. Світ спостерігав, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Росія навіть мала нахабство маскувати свої дії міжнародним правом під абсурдним приводом того, що вона діяла, щоб запобігти геноциду. Світ спостерігав, як Росія використовувала цей привід, щоб тероризувати український народ, завдаючи ударів по цивільним особам, у тому числі дітям. Світ спостерігав, як Росія націлилася на українську ідентичність, маючи на меті повне знищення українців, у тому числі тих, хто сидить перед вами, і "русифікувати" людей, яких вона окупувала. Я говорю про загарбницьку війну, яка зараз триває, та повне ігнорування Росією людського життя", — додав Кориневич.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.