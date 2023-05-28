В Японии хотят провести международную конференцию по восстановлению Украины

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Фото: Galinfo

Правительства Украины и Японии обсуждают проведение еще одного раунда международной конференции по восстановлению украинской территории.

Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью NHK.

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Корсунский сообщил, что правительства обсуждают проведение второй конференции в Японии после той, которая состоится в Лондоне уже в июне.

Посол отметил, что ни одна страна в мире не имеет лучшего и более основательного опыта реконструкции, чем Япония. По его словам, она смогла переработать и перезапустить экономику после разных разрушений.

Корсунский также прокомментировал визит Президента Украины Владимира Зеленского в Японию для участия в саммите стран G7. Он сказал, что это была непростая задача, однако глава государства не мог упустить такой случай.

Напомним, Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Также мы писали, что Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Добавим, решение о приглашении Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Японию могло возникнуть внезапно. Принять участие в нем украинскому лидеру могли предложить во время его недавней рабочей поездки по ведущим странам Запада.