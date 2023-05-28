Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Японии хотят провести международную конференцию по восстановлению Украины arrow

В Японии хотят провести международную конференцию по восстановлению Украины

28 мая 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Японии хотят провести международную конференцию по восстановлению Украины
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Фото: Galinfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительства Украины и Японии обсуждают проведение еще одного раунда международной конференции по восстановлению украинской территории.

Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью NHK.

Читайте также:

Конференция по восстановлению Украины

Корсунский сообщил, что правительства обсуждают проведение второй конференции в Японии после той, которая состоится в Лондоне уже в июне.

Посол отметил, что ни одна страна в мире не имеет лучшего и более основательного опыта реконструкции, чем Япония. По его словам, она смогла переработать и перезапустить экономику после разных разрушений.

Корсунский также прокомментировал визит Президента Украины Владимира Зеленского в Японию для участия в саммите стран G7. Он сказал, что это была непростая задача, однако глава государства не мог упустить такой случай.

Напомним, Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Также мы писали, что Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна стремится предоставить оборудование более широкому военному назначению, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Добавим, решение о приглашении Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Японию могло возникнуть внезапно. Принять участие в нем украинскому лидеру могли предложить во время его недавней рабочей поездки по ведущим странам Запада.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас