Урсула фон дер Ляєн виступила проти мирних переговорів, які прирівнюють РФ і Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Сьогодні, 19 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо мирних переговорів РФ і України. Вона на саміті G7 сказала, що будь-які переговори, які ототожнюють агресора і жертву мають бути відкинуті.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті G7.

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Мирні переговори

"Ми всі хочемо закінчення цієї війни. Українці найбільше хочуть миру — але справедливого. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті. Ми повинні підтримати зусилля президента Зеленського, щоб отримати підтримку його формули миру", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Крім цього президентка Єврокомісії закликала надати Україні інструменти для успішного захисту та відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. Вона зазначила, що це стосується як військової, так і фінансової підтримки.

Також Урсула фор дер Ляєн зазначила, що Європейська комісія запропонувала законопроєкт про виробництво боєприпасів, згідно з яким оборонна промисловість країн-членів ЄС має збільшувати виробництво артилерійських снарядів. Вона додала, що держави надають більшу фінансову підтримку додаткового виробництва для України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну й надалі.

Сьогодні, 19 травня, розпочався перший день саміту країн G7 у Японії. Лідери "Великої сімки" погодилися вводити подальші санкції проти Росії та підтвердили своє зобов'язання протистояти "незаконній, невиправданій та неспровокованій" війні РФ в Україні.

Вчора, 18 травня, в японській Хіросімі відкрився триденний саміт G7. І цього року він сповнений сюрпризів! З одного боку, захід мало не зірвався через те, що Байден міг останньої миті залишитися вдома. Але президент США таки летить.