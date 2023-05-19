Урсула фон дер Ляйен выступила против мирных переговоров, приравнивающих РФ и Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Сегодня, 19 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о мирных переговорах РФ и Украины. Она на саммите G7 сказала, что любые переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7.

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Мирные переговоры

"Мы все хотим окончания этой войны. Украинцы больше всего хотят мира — но справедливого. Мирные переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента Зеленского, чтобы получить поддержку его формулы мира", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Кроме этого президент Еврокомиссии призвала предоставить Украине инструменты для успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности. Она отметила, что это касается как военной, так и финансовой поддержки.

Также Урсула фор дер Ляйен отметила, что Европейская комиссия предложила законопроект о производстве боеприпасов, согласно которому оборонная промышленность стран-членов ЕС должна увеличивать производство артиллерийских снарядов. Она добавила, что государства оказывают большую финансовую поддержку дополнительному производству для Украины.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в японском городе Хиросима обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что западные союзники продолжат поддерживать Украину и дальше.

Сегодня, 19 мая, начался первый день саммита стран G7 в Японии. Лидеры "Большой семерки" согласились вводить дальнейшие санкции против России и подтвердили свое обязательство противостоять "незаконной, неоправданной и непровоцированной" войне РФ в Украине.

Вчера, 18 мая, в японской Хиросиме открылся трехдневный саммит G7. И в этом году он полон сюрпризов! С одной стороны, мероприятие чуть не сорвалось из-за того, что Байден мог в последний момент остаться дома. Но президент США все-таки летит.