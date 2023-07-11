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Уряд звільнив Андрія Мельника з посади заступника глави МЗС

11 липня 2023 17:13
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Уряд звільнив Андрія Мельника з посади заступника глави МЗС
Ексзаступник глави МЗС Андрій Мельник. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 11 липня, Кабмін ухвалив рішення щодо звільнення Андрія Мельника з посади заступника Міністра закордонних справ України. 

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Сьогодні стало відомо, що Уряд звільнив з посади Андрія Мельника з посади заступника глави МЗС. 

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Указ Президента про звільнення Мельника. Фото: скріншот

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Що відомо про Андрія Мельника

Андрій Мельник у 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької

Того ж року вступив на дипломатичну службу, почавши роботу старшим консультантом в Управлінні зовнішньої політики Адміністрації Президента України.

У 1999—2003 рр. — другий, згодом перший секретар Посольства України в Республіці Австрія.

Січень 2004 р. — березень 2005 р. – Головний консультант Головного управління зовнішньої політики Адміністрації Президента України, м. Київ.

Квітень 2005 р.— березень 2007 р. – Заступник директора департаменту-начальник відділу Головного управління зовнішньої політики Секретаріату Президента України, м. Київ.

Квітень 2007р. — липень 2010 р. – Генеральний консул України у м. Гамбург (Німеччина).

Серпень 2010 р. — березень 2014 р. – Директор Третього територіального департаменту МЗС України.

З 25 березня 2014 року — заступник Міністра Кабінету Міністрів України.

З 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині.

18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Мельника Андрія заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, нещодавно посол Мельник "послав до біса" депутата Бундестагу за критику касетних боєприпасів для ЗСУ.

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