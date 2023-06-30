Кадрові зміни в Україні: хто та де зайняв нові посади

Засідання Кабміну. Фото: kmu.gov.ua

У п'ятницю, 30 червня, в уряд України прийняв низку кадрових рішень. Зокрема, Кабінет міністрів на засідання призначив головою Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олену Думу.

Про це повідомив постійний представник Кабінет Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук та народний депутат Ярослав Железняк.

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"Попри весь "двіж"з відкликанням голосу і все таке...Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА — Олену Думу", — написав у своєму Telegram Железняк.

Не всі позитивно відреагували на призначення нової керівниці АРМА. Зокрема, посли G7 повідомили, що зважили на занепокоєння громадськості щодо призначення Олени Думи і закликали дотримуватися всіх процедур обрання голови АРМА.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови AРMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до AРMA", — йдеться у повідомленні.

Інші кадрові призначення:

Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області;

головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області; Карнаух Лесі Аркадіївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

заступником голови Київської обласної державної адміністрації; Кропивченка Сергія Івановича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації;

заступником голови Сумської обласної державної адміністрації; Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового

заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Самойленка Антона Ігоревича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації;

заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації; Сторчака Євгена Алісовича директором товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що найближчим часом Кабмін може оголосити про нові кадрові зміни. Йдеться про обрання нового керівника державного концерну Укроборонпром. Ним має стати Герман Сметанін.

Також 27 червня Кабінет міністр оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку.