Посол Мельник "послав" депутата Бундестагу за критику касетних боєприпасів для ЗСУ

Посол України в Бразилії Андрій Мельник. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Посол України в Бразилії Андрій Мельник різко відреагував на заяву депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував передачу касетних боєприпасів для бійців ЗСУ.

Про це Андрій Мельник написав у Twitter.

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Про що заявив Штегнер

Депутат Бундестагу вважає, що касетні боєприпаси перебуваються "поза законом" на міжнародному рівні. За його словами, якщо Сполучені Штати Америки захищають порядок та цінності, то не повинні передавати таке озброєння.

"Використання касетних боєприпасів справедливо оголошено поза законом на міжнародному рівні. Ті, хто діє в ім'я міжнародного порядку і цінностей, не постачають таку зброю. Навіть в Україну", — зазначив Штегнер.

Допис Штегнера. Фото: скриншот

Реакція Мельника

Посол України в Бразилії прокоментував заяву німецького політика. Він "послав" його до біса.

"Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Штегнер, ви не знаєте, про що говорите. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на своєму дивані в стилі Бідермаєр", — написав Мельник.

Допис Мельника. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рішення США надати Україні касетні боєприпаси суттєво допоможе деокупувати наші території, рятуючи життя українських солдатів. Реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна.