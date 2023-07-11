Правительство уволило Андрея Мельника с должности заместителя главы МИД

Экс-замглавы МИД Андрей Мельник. Фото: Укринформ

Во вторник, 11 июля, Кабмин принял решение об увольнении Андрея Мельника с должности заместителя Министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук .

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Сегодня стало известно, что Правительство уволило с должности Андрея Мельника с должности замглавы МИД.

Указ Президента об увольнении Мельника. Фото: скриншот

Что известно об Андрее Мельнике

Андрей Мельник в 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого

В том же году поступил на дипломатическую службу, начав работу старшим консультантом в Управлении внешней политики Администрации Президента Украины.

В 1999-2003 гг. — второй, впоследствии первый секретарь Посольства Украины в Республике Австрия.

Январь 2004 г. — март 2005 г. — Главный консультант Главного управления внешней политики Администрации Президента Украины, г. Киев.

Апрель 2005 г. — март 2007 г. — Заместитель директора департамента-начальник отдела Главного управления внешней политики Секретариата Президента Украины, г. Киев.

Апрель 2007г. — Июль 2010 г. — Генеральный консул Украины в г. Гамбург (Германия).

Август 2010 г. — март 2014 г. — Директор Третьего территориального департамента МИД Украины.

С 25 марта 2014 года — заместитель Министра Кабинета Министров Украины.

С 19 декабря 2014 по 9 июля 2022 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии.

18 ноября 2022 года Кабинет Министров Украины назначил Мельника Андрея заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, недавно посол Мельник "послал к чертям" депутата Бундестага за критику кассетных боеприпасов для ВСУ.