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У "Слузі народу" підтвердили заміну міністра оборони

5 лютого 2023 22:10
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кадрові перестановки в уряді: хто замінить Резнікова
Олексій Резніков буде переведений на нову посаду
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У "Слузі народу" офіційно повідомили про підготовку кадрових змін в уряді. Міністр оборони Олексій Резніков буде звільнений, його місце займе нинішній очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. 

Про це заявив голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

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Арахамія заявив, що "війна диктує кадрову політику". Тому, за його словами, Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва. 

Глава фракції наголосив, що таке кадрове рішення є "абсолютно логічним", враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти Міністерство, яке повинно робити більше".

Арахамія також поінформував, що генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони. 

Також нардеп повідомив, що МВС очолить Ігор Клименко, а СБУ —Василь Малюк. Зараз вони є виконувачами обов'язків очільників цих відомств. 

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє", — наголосив політик. 

Коли Верховна Рада розглядатиме кадрові перестановки

Голова фракції "Слуга Народу"Давид Арахамія повідомив на зборах про те, що Рада розгляне відставку міністра оборони Олексія Резнікова на наступному пленарному засіданні. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на джерело у фракції.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ писали, що невдовзі Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. У повідомленні йдеться, що місце міністра має посісти досвідчений військовий. Не виключено, що це буде саме голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

При цьому планується, що Резніков залишиться в команді.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо Президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. За його словами, навіть попри звільнення він працюватиме на благо країни.

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