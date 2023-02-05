Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи подасть він у відставку

Чи готовий Олексій Резніков піти у відставку: що відповів міністр оборони
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо Президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. За його словами, навіть попри звільнення він працюватиме на благо країни.
Про це очільник оборонного відомства заявив на брифінгу.
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Відставка міністра
Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої відставки з посади міністра, Олексій Резніков заявив, що ні один чиновник не вічний у кріслі, тому він готовий, що це може статися.
"Рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає одна людина — це верховнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський згідно з Конституцією", — сказав Резніков.
За словами міністра, у випадку звільнення він все одно працюватиме на користь України до самої перемоги.
"Я буду робити все для нашої перемоги. Мій фах юриста дає мені змогу думати оптимістично, що я знайду собі цікавий проєкт, аби не просто перемогти в цій війни, а й покарати військових рф", — розповів він.
Раніше українські ЗМІ писали, що невдовзі Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. У повідомленні йдеться, що місце міністра має посісти досвідчений військовий. Не виключено, що це буде саме голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
При цьому планується, що Резніков залишиться в команді.
Нагадаємо, напередодні Кабмін ухвалив відставку заступників Держлісагентства, митної і споживчої служб. Йдеться про Юрія Сотника, Олександра Щуцького, Андрія Лордкіпанідзе.