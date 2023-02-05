Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи подасть він у відставку

Очільник Міноборони заявив, що піде з посади, якщо таке рішення прийме Президент

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо Президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення. За його словами, навіть попри звільнення він працюватиме на благо країни.

Про це очільник оборонного відомства заявив на брифінгу.

Відставка міністра

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої відставки з посади міністра, Олексій Резніков заявив, що ні один чиновник не вічний у кріслі, тому він готовий, що це може статися.

"Рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає одна людина — це верховнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський згідно з Конституцією", — сказав Резніков.

За словами міністра, у випадку звільнення він все одно працюватиме на користь України до самої перемоги.

"Я буду робити все для нашої перемоги. Мій фах юриста дає мені змогу думати оптимістично, що я знайду собі цікавий проєкт, аби не просто перемогти в цій війни, а й покарати військових рф", — розповів він.

Раніше українські ЗМІ писали, що невдовзі Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. У повідомленні йдеться, що місце міністра має посісти досвідчений військовий. Не виключено, що це буде саме голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

При цьому планується, що Резніков залишиться в команді.

Нагадаємо, напередодні Кабмін ухвалив відставку заступників Держлісагентства, митної і споживчої служб. Йдеться про Юрія Сотника, Олександра Щуцького, Андрія Лордкіпанідзе.