Кадровые перестановки в правительстве: кто заменит Резникова

Алексей Резников будет переведен на новую должность

В "Слуге народа" официально сообщили о подготовке кадровых изменений в правительстве. Министр обороны Алексей Резников будет уволен, его место займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом заявил глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кадровые изменения в силовом блоке

Арахамия заявил, что "война диктует кадровую политику". Поэтому, по его словам, Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Глава фракции подчеркнул, что такое кадровое решение является "абсолютно логичным", учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять Министерство, которое должно делать больше".

Арахамия также сообщил, что генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны.

Также нардеп сообщил, что МВД возглавит Игорь Клименко, а СБУ — Василий Малыш. Сейчас они являются исполняющими обязанности руководителей этих ведомств.

"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", — подчеркнул политик.

Когда Верховная Рада будет рассматривать кадровые перестановки

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил на собрании о том, что Рада рассмотрит отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что вскоре Алексея Резникова могут отправить в отставку. В сообщении говорится, что место министра должно занять опытный военный. Не исключено, что это будет глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

При этом предполагается, что Резников останется в команде.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если Президент Владимир Зеленский примет такое решение. По его словам, даже несмотря на увольнение, он будет работать на благо страны.

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