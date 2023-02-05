Резніков може піти у відставку - хто його замінить

Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністра оборони України Олексія Резнікова невдовзі можуть відправити у відставку. Не виключено, що його замінить голова розвідувального управління Кирило Буданов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

Резніков може піти у відставку

У повідомленні йдеться, що місце Резнікова має посісти досвідчений військовий. Не виключено, що це буде голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. При цьому планується, що Резніков залишиться в команді, хоча розмови про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності, повідомляють джерела.

Видання повідомляє, що це питання обговорюватиметься сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому президент США Джо Байден не хоче передавати Україні винищувачі За його словами, це лише перший етап переговорів.

За словами українського міністра, кожна військова допомога проходить кілька етапів узгодження: спочатку відмова, потім йде обговорення та вивчення можливостей, потім підготовка екіпажу та потім прибуття.

Також повідомлялося, що в українському оборонному відомстві вибухнув черговий "харчовий" скандал — у публічний простір вийшла інформація про те, що Міноборони проводило закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами, що в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.