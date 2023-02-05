Резніков може піти у відставку - хто його замінить

Резнікова можуть відправити у відставку: хто його замінить
Міністра оборони України Олексія Резнікова невдовзі можуть відправити у відставку. Не виключено, що його замінить голова розвідувального управління Кирило Буданов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.
-
Без світла в Одесі все ще залишається 280 тисяч людей, — Денис Шмигаль.
-
В’їзд дитини в Україну з іноземним свідоцтвом про народження: роз'яснення МВС
-
Сніг та мороз: синоптики розповіли, в яких областях завтра сніжитиме найбільше
-
Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям
-
В Іспанії завдяки штучному інтелекту знайшли твір одного з найвидатніших письменників країни
-
Хто з одеситів може отримати броню від мобілізації: нові правила
-
Франція та Італія нададуть Україні ППО SAMP-T: названі терміни
-
Каталася на водному мотоциклі: в Австралії акула вбила дівчинку-підлітка
-
У Румунії критична ситуація з електроенергією: у чому причина
-
13-річному сину військового з Одещини у центрі “Незламні” виготовлять протез
Резніков може піти у відставку
У повідомленні йдеться, що місце Резнікова має посісти досвідчений військовий. Не виключено, що це буде голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. При цьому планується, що Резніков залишиться в команді, хоча розмови про його переведення на посаду міністра юстиції не відповідають дійсності, повідомляють джерела.
Видання повідомляє, що це питання обговорюватиметься сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому президент США Джо Байден не хоче передавати Україні винищувачі За його словами, це лише перший етап переговорів.
За словами українського міністра, кожна військова допомога проходить кілька етапів узгодження: спочатку відмова, потім йде обговорення та вивчення можливостей, потім підготовка екіпажу та потім прибуття.
Також повідомлялося, що в українському оборонному відомстві вибухнув черговий "харчовий" скандал — у публічний простір вийшла інформація про те, що Міноборони проводило закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами, що в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.