Правительство Японии ввело новые санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Reuters/Androniki Christodoulou/Pool

Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкциями японского правительства оказались военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Японии.

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Санкции против России

Японское правительство ввело новые санкционные ограничения против физических и юридических лиц Российской Федерации.

В санкционный список попали 17 граждан России, а также 78 российских компаний. Речь идет, в частности, о заводе "Урал", Тульском оружейном заводе, Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" и Государственном ракетном центре имени Макеева.

Кроме того, санкции были введены против семи граждан Украины, поддерживающих российскую оккупацию украинских территорий.

Детали новых санкций

Японские санкционные ограничения замораживают российские активы в Японии.

Кроме того, вводится ограничение на платежи и операции с капиталом (договоры депозита, траста и денежного займа).

Напомним, что неделю назад Соединенные Штаты Америки и Япония ввели новые санкции против Российской Федерации.

Объявление этих санкций состоялось на саммите лидеров стран Большой семерки в японском городе Хиросима.

Так, минфин США объявил о санкциях против 22 человек и 104 организаций, Госдеп — против 200 человек и организаций, минторговли — против 71 физического и юридического лица.

Япония, в свою очередь, запретила экспорт около 80 российских компаний, связанных с армией страны-агрессора.