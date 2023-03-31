​​​​​​​Уряд Японії ввів нові санкції проти росії: які галузі економіки рф постраждають

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Японський уряд ввів нові санкції проти російської федерації. До росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.

Про це повідомила пресслужба міністерства економіки Японії.

Нові японські санкції

Уряд Японії ввів нові санкції проти російської федерації.

"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням рф в Україну", — йдеться у заяві уряду.

Новий пакет санкцій набуде чинності 7 квітня.

Що заборонила Японія

Згідно із рішенням уряду, до росії забороняється експортувати цілу низку товарів.

Йдеться, зокрема, про:

сталь і вироби з неї;

алюміній і вироби з нього;

будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);

авіаційні двигуни;

електрообладнання і запчастини, радіоапаратура для навігації, генератори;

літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також безпілотні апарати;

оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання і деталі до нього;

всі іграшки з колесами, а також збірні моделі та макети.

Нагадаємо, що попередній санкційний пакет Японії проти росії був ухвалений у лютому.

Ті санкції були пов'язані із заморожуванням активів індивідуальних осіб, організацій та російських фінансових інститутів. Також був розширений список предметів, заборонених до експорту.

Фото: Reuters