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​​​​​​​Уряд Японії ввів нові санкції проти росії: які галузі економіки рф постраждають

31 березня 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Японський уряд ввів нові санкції проти російської федерації. До росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.

Про це повідомила пресслужба міністерства економіки Японії.

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Уряд Японії ввів нові санкції проти російської федерації.

"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням рф в Україну", — йдеться у заяві уряду.

Новий пакет санкцій набуде чинності 7 квітня.

Що заборонила Японія

Згідно із рішенням уряду, до росії забороняється експортувати цілу низку товарів.

Йдеться, зокрема, про:

  • сталь і вироби з неї;
  • алюміній і вироби з нього;
  • будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
  • авіаційні двигуни;
  • електрообладнання і запчастини, радіоапаратура для навігації, генератори;
  • літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також безпілотні апарати;
  • оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання і деталі до нього;
  • всі іграшки з колесами, а також збірні моделі та макети.

Нагадаємо, що попередній санкційний пакет Японії проти росії був ухвалений у лютому.

Ті санкції були пов'язані із заморожуванням активів індивідуальних осіб, організацій та російських фінансових інститутів. Також був розширений список предметів, заборонених до експорту.

Фото: Reuters

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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