Уряд Японії ввів нові санкції проти росії: які галузі економіки рф постраждають
Японський уряд ввів нові санкції проти російської федерації. До росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.
Про це повідомила пресслужба міністерства економіки Японії.
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Нові японські санкції
Уряд Японії ввів нові санкції проти російської федерації.
"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням рф в Україну", — йдеться у заяві уряду.
Новий пакет санкцій набуде чинності 7 квітня.
Що заборонила Японія
Згідно із рішенням уряду, до росії забороняється експортувати цілу низку товарів.
Йдеться, зокрема, про:
- сталь і вироби з неї;
- алюміній і вироби з нього;
- будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
- авіаційні двигуни;
- електрообладнання і запчастини, радіоапаратура для навігації, генератори;
- літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також безпілотні апарати;
- оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання і деталі до нього;
- всі іграшки з колесами, а також збірні моделі та макети.
Нагадаємо, що попередній санкційний пакет Японії проти росії був ухвалений у лютому.
Ті санкції були пов'язані із заморожуванням активів індивідуальних осіб, організацій та російських фінансових інститутів. Також був розширений список предметів, заборонених до експорту.
Фото: Reuters