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Японія ввела нові санкції проти росії: про які обмеження йдеться

25 лютого 2023 09:37
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Японія запровадила нові санкції проти росії — що у списку
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Японія слідом за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

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Деталі

Так, нові санкції будуть пов'язані із заморожуванням активів індивідуальних осіб, організацій та російських фінансових інститутів. Також буде розширено список предметів, заборонених до експорту.

Зокрема туди будуть додані позиції, пов'язані з виробництвом безпілотників.

Виходячи з практики прийняття Японією попередніх пакетів санкцій проти рф, очікується, що конкретний список оприлюднять найближчими днями.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, США ввели нові санкції проти росії. Зокрема, під обмеження потрапили російські пропагандисти, чиновники та бойовики самопроголошених "ЛДНР". Також були накладені санкції на низку компаній, що працюють у секторі оборони росії.

Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.

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