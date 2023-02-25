Японія запровадила нові санкції проти росії — що у списку

Японія ввела нові санкції проти росії: про які обмеження йдеться
Японія слідом за США та Канадою вирішила запровадити нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.
Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
-
Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи
-
Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з рф і Білоруссю: рішення парламенту
-
"Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі
-
Справжня істерика: окупанти намагаються заспокоїти маріупольців роботою ППО, однак ті їм не довіряють
-
ДТЕК попереджає: у яких районах Одеси чекати перебоїв зі світлом
-
Наразі без відключень, але є проблеми: в Укренерго розповіли про стан енергосистеми
-
Відома точна дата та місце бою Усика та Ф‘юрі: коли зустрінуться боксери
-
Хотів підготуватись до зими, а отримав штраф: мешканцю Одещини "світить" термін за ґратами за незаконну вирубку дерев
-
Окупанти вичерпали запаси іранських дронів-камікадзе, — британська розвідка
-
Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України
Деталі
Так, нові санкції будуть пов'язані із заморожуванням активів індивідуальних осіб, організацій та російських фінансових інститутів. Також буде розширено список предметів, заборонених до експорту.
Зокрема туди будуть додані позиції, пов'язані з виробництвом безпілотників.
Виходячи з практики прийняття Японією попередніх пакетів санкцій проти рф, очікується, що конкретний список оприлюднять найближчими днями.
Нагадаємо, вчора, 24 лютого, США ввели нові санкції проти росії. Зокрема, під обмеження потрапили російські пропагандисти, чиновники та бойовики самопроголошених "ЛДНР". Також були накладені санкції на низку компаній, що працюють у секторі оборони росії.
Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.