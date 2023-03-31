​​Правительство Японии ввело новые санкции против россии: какие отрасли экономики рф пострадают

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Японское правительство ввело новые санкции против российской федерации. В россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Японии.

Новые японские санкции

Правительство Японии ввело новые санкции против российской федерации.

"Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением россии в Украину", — говорится в заявлении правительства.

Новый пакет санкций вступит в силу 7 апреля.

Что запретила Япония

Согласно решению правительства, в россию запрещается экспортировать целый ряд товаров.

Речь идет, в частности, о:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);

авиационные двигатели;

электрооборудование и запчасти, радиоаппаратура для навигации, генераторы;

самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также беспилотные аппараты;

оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;

игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты.

Напомним, что предыдущий санкционный пакет Японии против россии был принят в феврале.

Эти санкции были связаны с замораживанием активов личных лиц, организаций и российских денежных институтов. Также был расширен список предметов, запрещенных к экспорту.

Фото: Reuters