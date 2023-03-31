Правительство Японии ввело новые санкции против россии: какие отрасли экономики рф пострадают
Японское правительство ввело новые санкции против российской федерации. В россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Японии.
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Новые японские санкции
Правительство Японии ввело новые санкции против российской федерации.
"Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением россии в Украину", — говорится в заявлении правительства.
Новый пакет санкций вступит в силу 7 апреля.
Что запретила Япония
Согласно решению правительства, в россию запрещается экспортировать целый ряд товаров.
Речь идет, в частности, о:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);
- авиационные двигатели;
- электрооборудование и запчасти, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
- самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также беспилотные аппараты;
- оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;
- игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты.
Напомним, что предыдущий санкционный пакет Японии против россии был принят в феврале.
Эти санкции были связаны с замораживанием активов личных лиц, организаций и российских денежных институтов. Также был расширен список предметов, запрещенных к экспорту.
Фото: Reuters