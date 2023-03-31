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​​Правительство Японии ввело новые санкции против россии: какие отрасли экономики рф пострадают

31 марта 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Японское правительство ввело новые санкции против российской федерации. В россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Японии.

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Правительство Японии ввело новые санкции против российской федерации.

"Мы будем реализовывать мероприятия на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением россии в Украину", — говорится в заявлении правительства.

Новый пакет санкций вступит в силу 7 апреля.

Что запретила Япония

Согласно решению правительства, в россию запрещается экспортировать целый ряд товаров.

Речь идет, в частности, о:

  • сталь и изделия из нее;
  • алюминий и изделия из него;
  • строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры);
  • авиационные двигатели;
  • электрооборудование и запчасти, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
  • самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также беспилотные аппараты;
  • оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;
  • игрушки с колесами, а также сборные модели и макеты.

Напомним, что предыдущий санкционный пакет Японии против россии был принят в феврале.

Эти санкции были связаны с замораживанием активов личных лиц, организаций и российских денежных институтов. Также был расширен список предметов, запрещенных к экспорту.

Фото: Reuters

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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