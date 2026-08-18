Шуляк заявила, що Кабмін змінюватиме систему роботи ТЦК

Нардепка Олена Шуляк. Фото: Олена Шуляк/Facebook

Реформа територіальних центрів комплектування вже визначена урядом як один із першочергових пріоритетів. Стратегія змін, за словами голови профільного комітету Верховної Ради Олени Шуляк, уже розроблена, а тепер її реалізацією має займатися Міністерство оборони. Серед ключових напрямів реформи називають цифровізацію роботи ТЦК та посилення ролі рекрутингу.

Про це Шуляк розповіла в ефірі "Ранок.LIVE".

Шуляк: Дії ТЦК не завжди відповідають гідній поведінці

За словами Шуляк, необхідність змін у роботі територіальних центрів комплектування пов’язана, зокрема, із суспільним запитом на справедливість та випадками, коли дії працівників ТЦК не відповідають очікуванням громадян.

"Ми бачимо, що не завжди дії ТЦК відповідають, скажімо так, гідній поведінці. І в українців величезний запит на справедливість", — зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що майбутня реформа має передбачати нові підходи до роботи ТЦК. Зокрема, йдеться про впровадження цифрових інструментів та поступове зміщення акценту з примусового направлення громадян на навчання і службу на рекрутинг.

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"Всі речі, які можна представити в новій реформі, де можливо включити цифровізацію, де можливо змінити безпосередньо самі підходи, повинні більше спиратися на рекрутинг, а не на те, щоб якось примусово людей відправляти на навчання, а потім, відповідно, на службу", — сказала депутатка.

За словами Шуляк, у Міністерстві оборони залишилася команда, яка раніше працювала з Михайлом Федоровим та займалася підготовкою відповідних змін.

"Вони можуть довести до логічного завершення те, що вони планували, і будемо сподіватися, що в Міністерства оборони це обов'язково вийде", — додала вона.

Шуляк також підтвердила, що на рівні уряду вже існує окрема стратегія реформування ТЦК.

"Фактично можемо говорити, що існує певна стратегія реформи ТЦК, яку розробили на рівні уряду, і зараз Міністерство оборони буде її реалізовувати", — заявила голова комітету.

Вона підкреслила, що уряд офіційно закріпив реформу ТЦК у плані своїх дій як першочерговий пріоритет, який має бути реалізований найближчим часом.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за незаконне позбавлення волі людей під час мобілізаційних заходів. Зокрема, службовцям ТЦК за незаконне утримання людини або примусове вилучення її засобів зв’язку може загрожувати від п’яти до семи років ув’язнення. За незаконний наказ або невжиття заходів для припинення таких порушень посадовцям пропонують від п’яти до восьми років позбавлення волі, а за обтяжувальних обставин — до 12 років.

Також у Раді пропонують надати одному з батьків право на відстрочку, якщо другий із них постійно проживає за кордоном або перебуває там щонайменше 90 днів протягом року. Автори законопроєкту пояснюють, що в такому разі дитина фактично залишається в Україні лише з одним із батьків, тому його мобілізація може залишити дитину без найближчої людини. Також документ передбачає розширення права на відстрочку для громадян, чиї близькі загинули або зникли безвісти, зокрема під час волонтерської діяльності чи внаслідок російських ударів.