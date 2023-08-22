Вибори під час війни: чому українські біженці не голосуватимуть

Українські біженці за кордоном. Фото: pixabay

За законодавством України вибори у парламент мають відбутися у жовтні 2023 року, однак в умовах війни їх проводити заборонено. Як варіант — нардепи можуть змінити законодавство. Однак є категорії людей, які не зможуть реалізувати своє виборче право.

Чому балотуватися і голосувати не зможуть українці за кордоном, Новини.LIVE ексклюзивно розповів перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко під час VІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

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"Проведення виборів зараз, через місяць або в той термін, в який вони визначені Конституцією — це як мінімум створить дуже великі організаційні проблеми. Але сама складна історія, що ми фактично не дамо доступ до активного і пасивного виборчого права, тобто можливості обиратися і можливості обирати", — сказав Корнієнко.

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко. Фото: Новини.LIVE

За його словами це першочергово стосується кількох великих груп людей, серед яких військові, які на фронті, та українці за кордоном.

"Друга категорія — це наші вимушено переміщені громадяни за межами України. Немає такої кількості консульств і дільниць, які дозволять цим двом чи трьом мільйонам виборців проголосувати. Так само балотуватися їм буде важче, бо вони не зможуть вести агітацію з Польщі, з Німеччини. І це велика проблема", — додав Корнієнко.

Нагадаємо, в Україні заговорили про парламентські вибори в умовах воєнного стану, хоча насправді ніхто не робив офіційних заяв. Чутки та прогнози почалися після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука про законодавчу можливість проведення виборів, які мали б відбутися вже у жовтні.

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